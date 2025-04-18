Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 147 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нежданової, 32
1.2 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
90,65
Економія при броні: -5,82 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
86,09
Економія при броні: -7,03 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
97,20
Економія при броні: -12,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
87,37
Економія при броні: -2,88 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
88,47
Економія при броні: -9,38 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
93,70
Економія при броні: -8,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
89,07
Економія при броні: -4,41 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
87,37
Економія при броні: -10,15 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
95,90
Економія при броні: -11,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
89,08
Економія при броні: -10,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 31
3.4 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 29
3.4 км
А-Дістон краплі для перорального застосування флакон 50 мл №1
Українська фармацевтична компанія
90,52
Економія при броні: -9,06 грн