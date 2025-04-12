Препарат приймати внутрішньо. Не застосовувати препарат разом з їжею. Застосовувати по 1 таблетці на прийом. Таблетку тримати у роті (бажано не розжовувати та не ковтати) до повного розчинення.

Варіанти застосування

1. Регулярний прийом.

Для стабілізації статевої потенції (здатності до статевого акту) рекомендований лікувально-профілактичний курс тривалістю не менше 12 тижнів. Залежно від вираженості еректильної дисфункції частота прийому може варіювати: від 1 таблетки через день до двох прийомів по 1 таблетці щоденно, бажано у вечірній час.

У разі необхідності курсову терапію можна повторити через 3–6 місяців.

2. Періодичний прийом.

Для епізодичного стимулювання ерекції препарат приймати перед статевим актом по 2 таблетки за 1–2 години до очікуваної близькості.