Імпаза (Impasa)
Імпаза інструкція із застосування
Склад
діюча речовина: 1 таблетка містить антитіла до ендотеліальної NO синтази афінно очищені: суміш гомеопатичних розведень С12, С30 та С200 — 3 мг;
допоміжні речовини: лактози моногідрат, целюлоза мікрокристалічна, магнію стеарат.
Лікарська форма
Таблетки.
Основні фізико-хімічні властивості: таблетки плоскоциліндричної форми, з рискою та фаскою, від білого до майже білого кольору. На одному плоскому боці нанесено риску, на іншому плоскому боці нанесено напис IMPAZA.
Фармакотерапевтична група
Гомеопатичний препарат.
Фармакологічні властивості
Препарат підвищує активність ендотеліальної NO синтази, відновлює продукування ендотелієм оксиду азоту (NO) при сексуальній стимуляції, підвищує вміст у гладких м'язах циклічного гуанозинмонофосфату (цГМФ) та сприяє їх розслаблюванню, що призводить до підвищення кровонаповнення печеристих тіл, та забезпечує достатню за силою та тривалістю ерекцію.
Препарат підвищує лібідо (статевий потяг) та задоволення статевим актом.
Регулярний прийом препарату сприяє підвищенню вмісту тестостерону у сироватці крові (при помірно зниженому початковому рівні).
Показання
Порушення ерекції (еректильна дисфункція) різного походження.
Вегетативні розлади клімактеричного періоду у чоловіків (слабкість, стомлюваність, зниження фізичної активності, зниження лібідо).
Протипоказання
Підвищена індивідуальна чутливість до компонентів препарату.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Випадки несумісності з іншими лікарськими засобами не зареєстровані. Можливе застосування препарату на тлі прийому органічних нітратів хворим з ішемічною хворобою серця (стенокардією напруження І-ІІ функціонального класу), та застосування сумісно з бета-адреноблокаторами, діуретичними засобами, інгібіторами ангіотензинперетворювального ферменту (АПФ), антагоністами кальцію.
Особливості застосування
До складу препарату входить лактоза, тому пацієнтам із вродженою галактоземією, синдромом мальабсорбції глюкози або галактози та вродженою лактазною недостатністю не можна застосовувати препарат.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Застосовувати дорослим чоловікам.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Препарат не чинить седативної дії, тому не впливає на швидкість реакції.
Спосіб застосування та дози
Препарат приймати внутрішньо. Не застосовувати препарат разом з їжею. Застосовувати по 1 таблетці на прийом. Таблетку тримати у роті (бажано не розжовувати та не ковтати) до повного розчинення.
Варіанти застосування
1. Регулярний прийом.
Для стабілізації статевої потенції (здатності до статевого акту) рекомендований лікувально-профілактичний курс тривалістю не менше 12 тижнів. Залежно від вираженості еректильної дисфункції частота прийому може варіювати: від 1 таблетки через день до двох прийомів по 1 таблетці щоденно, бажано у вечірній час.
У разі необхідності курсову терапію можна повторити через 3–6 місяців.
2. Періодичний прийом.
Для епізодичного стимулювання ерекції препарат приймати перед статевим актом по 2 таблетки за 1–2 години до очікуваної близькості.
Діти
Препарат не застосовувати дітям.
Передозування
При випадковому передозуванні можливі диспептичні прояви, спричинені компонентами, що входять до складу препарату.
Побічні реакції
Можливі реакції підвищеної індивідуальної чутливості до компонентів препарату.
Термін придатності
3 роки.
Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
Умови зберігання
Зберігати при температурі не вище 25 °С, в оригінальній упаковці.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 20 таблеток у блістері з плівки полівінілхлоридної та фольги алюмінієвої.
По 1 блістеру разом з інструкцією для медичного застосування у картонній коробці.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
ЗАТ Сантоніка.
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Вул. Вейверю 134Б, м. Каунас, Каунаське м. сам., LT-46353, Литва.
Заявник
ТОВ "Матеріа Медика-Україна".
Місцезнаходження заявника
Україна, 03062, м. Київ, вул. Невська, буд. 20,
тел.: +380 (44) 400–90–78.