Харків (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках у Харків
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, просп. Незалежності, 13
2.2 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 167
4.7 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
6.1 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Байрона, 171
7.1 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Байрона, 183
7.5 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Бекетова, 21
10.6 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
В містах поряд
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Черкаська Лозова, вул. Кооперативна, 1-Б
12.6 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Васищеве, вул. Орєшкова, 49-А
19.1 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Буди, вул. Залізнична, 18
19.6 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Зміїв, пл. Привокзальна, 2
32.9 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Зміїв, вул. Залізнична, 115-А
33.0 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Бірки, пл. 223-ї Стрілкової Дивізії, 2
33.3 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Зміїв, вул. Адміністративна, 3-А
35.6 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чугуїв, вул. Харківська, 127
35.8 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
267,44
Економія при броні: -68,74 грн
Економ аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чугуїв, вул. Давній вал, 32
36.7 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Валки, просп. Героїв Чорнобиля, 3
48.5 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна