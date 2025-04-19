Львів (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Мазепи Гетьмана, 12
3.6 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
334,30
Економія при броні: -56,90 грн
Любисток
Відчинено
Зачиняється за 20 хв
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 163
2.6 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Любисток
Відчинено
Зачиняється за 20 хв
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 225
3.7 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 20 хв
Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 10
33.5 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Миколаїв, вул. Шептицького, 24
35.0 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Жидачів, вул. Ярослава Мудрого, 29
50.5 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Золочів, вул. Пушкіна, 1
63.5 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
249,76
Економія при броні: -51,66 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Золочів, вул. Шашкевича, 2
63.6 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 20 хв
Рогатин, пл. Роксолани, 28-А
64.0 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
334,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 20 хв
Рогатин, пл. Роксолани, 30
64.0 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
334,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Рогатин, вул. Галицька, 56-А
64.1 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
334,30 грн
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Стрий, вул. Хмельницького Богдана, 12/3
65.7 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
182,90
Економія при броні: -0,39 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 20 хв
Стрий, пл. Ринок, 35
66.0 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
280,60
Економія при броні: -87,80 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 20 хв
Стрий, вул. Успенська, 10-А
66.1 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється за 20 хв
Самбір, пл. Ринок, 5
69.0 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Самбір, вул. Валова, 24
69.2 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Самбір, вул. Шпитальна, 12-А
69.3 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється за 20 хв
Моршин, вул. 50-років УПА, 2
76.8 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Моршин, вул. Франка Івана, 48
77.0 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бурштин, вул. Калуська, 6
78.8 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
334,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 20 хв
Бурштин, вул. Калуська, 18
78.8 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
334,30 грн