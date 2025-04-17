Київ (адресу не вказано)
Доступно в 378 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
336,00
Економія при броні: -74,50 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
336,00
Економія при броні: -74,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 22
1.8 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 47
1.8 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 3
1.9 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
1.9 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
369,35
Економія при броні: -11,08 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 9-Е
2.1 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ярославська, 26
2.1 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврська, 8
2.6 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.7 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
336,00
Економія при броні: -74,50 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.8 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1-А
3.1 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
3.1 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
3.1 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
3.6 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 27/5
3.6 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Карела Чапека, 4
3.7 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна