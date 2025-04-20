Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
2.7 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
334,30
Економія при броні: -57,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
3.6 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
335,80
Економія при броні: -58,50 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Старовокзальна, 26-А
3.9 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 21
4.6 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Вечірньокутська, 54-В
5.0 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Мирного Панаса, 5-А
8.0 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-Е
29.6 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
30.2 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 44-А
30.3 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 40-Д
30.5 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Доватора, 2
30.7 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
В містах поряд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Широке, вул. Соборна, 94-А
26.3 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Софіївка, вул. Незалежності, 54
39.0 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Зеленодольськ, вул. Святкова, 17/19
42.7 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Аптека твоєї родини
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 17/83
42.8 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Жовті Води, вул. Козацької Слави, 13-А
49.1 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Покров, вул. Джонсона Бориса, 16/2
62.3 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Новий Буг, пл. Свободи, 16
69.5 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Новий Буг, пл. Свободи, 40
69.5 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Березнегувате, вул. Миру, 77
78.1 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна