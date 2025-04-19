Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Дніпро
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
4.4 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
5.6 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Мономаха Володимира, 15
6.3 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
334,30
Економія при броні: -56,90 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 2
8.7 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Березинська, 25-Б
8.8 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
В містах поряд
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дослідне, вул. Авіаторів, 1-Ч
9.6 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 32-Г
26.4 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
334,30
Економія при броні: -96,60 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Самар, вул. Гетьманська, 19
28.8 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Самар, вул. Гетьманська, 34
29.4 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Самар, вул. Гетьманська, 38
29.5 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
280,98
Економія при броні: -3,58 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кам'янське, просп. Нескорених, 59-М
33.4 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
334,30
Економія при броні: -96,60 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 12
51.4 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 25
64.2 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
288,00
Економія при броні: -28,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Павлоград, просп. Шахтобудівників, 6
65.3 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 14
65.9 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Запоріжжя, вул. Коопа Абрагама, 4
66.6 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Незалежності, 164
67.0 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
335,80
Економія при броні: -137,70 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Павлоград, вул. Незалежності, 166/1
67.2 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Павлоград, вул. Шевченка, 67
67.3 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Центральна, 58
67.4 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна