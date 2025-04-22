Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 18 аптеках у Чернігів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Преображенська, 2
1.3 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, 1-В
2.3 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.6 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.7 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 184
2.9 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
315,03
Економія при броні: -33,97 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 193
2.9 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Аптека твоєї родини
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 37
2.9 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 33
3.0 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
336,00
Економія при броні: -53,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Миру, 194
3.0 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 194
3.1 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
334,00
Економія при броні: -51,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Всіхсвятська, 5
3.1 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
334,30
Економія при броні: -52,00 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 8
3.1 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Єськова Курсанта, 10
3.3 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Всіхсвятська, 18
3.6 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
В містах поряд
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Михайло-Коцюбинське, вул. Шевченка, 56
15.4 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Городня, вул. Чернігівська, 4
48.5 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна