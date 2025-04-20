Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 18 аптеках у Запоріжжя
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
334,00
Економія при броні: -53,40 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
3.1 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
288,00
Економія при броні: -28,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
334,00
Економія при броні: -51,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 14
3.7 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
3.9 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
288,00
Економія при броні: -17,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
4.8 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
334,30
Економія при броні: -53,70 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
4.8 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
288,00
Економія при броні: -28,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 222
4.9 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 6
6.4 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Толока Професора, 25
8.3 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
288,00
Економія при броні: -28,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 7
8.9 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
288,00
Економія при броні: -28,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 3
9.7 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
288,00
Економія при броні: -28,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 30
10.0 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
288,00
Економія при броні: -28,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 2
10.2 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
334,30
Економія при броні: -53,70 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 11
10.8 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
288,00
Економія при броні: -28,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, бульв. Будівельників, 7-А
11.0 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
288,00
Економія при броні: -28,00 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Руставі, 1-А
11.7 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
288,00
Економія при броні: -31,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Запоріжжя, вул. Коопа Абрагама, 4
11.9 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
В містах поряд
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Марганець, вул. Незалежності, 27
45.1 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дослідне, вул. Авіаторів, 1-Ч
60.5 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна