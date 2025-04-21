Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Вінниця
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Нарбута Георгія, 3
2.1 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
335,80
Економія при броні: -1,30 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Волошкова, 9
2.2 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, шосе Хмельницьке, 88
5.7 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
В містах поряд
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Жмеринка, вул. Соборна, 2
35.6 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Немирів, вул. Костельна, 96
38.5 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмільник, вул. Соборності, 17
52.9 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмільник, перех. Українця Владислава / Шевченка, 2/16
53.0 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
334,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмільник, просп. Свободи, 21-Б
53.0 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
334,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмільник, просп. Свободи, 19
53.1 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
334,30 грн
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмільник, просп. Свободи, 13
53.1 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
292,00
Економія при броні: -8,76 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмільник, вул. Українця Владислава, 1-А
53.1 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмільник, вул. Чорновола В'ячеслава, 50-Б
53.4 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
334,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Козятин, вул. Грушевського Михайла, 25
58.6 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
334,30 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Козятин, вул. Грушевського Михайла, 46-А
58.7 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Одеська, 40/1
71.5 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
334,30 грн
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бердичів, вул. Одеська, 51
71.6 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
334,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бердичів, вул. Вінницька, 25
72.9 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
334,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бердичів, вул. Європейська, 132
72.9 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
334,30 грн
Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бердичів, вул. Європейська, 128
72.9 км
Імпаза таблетки блістер №20
Матеріа Медика-Україна
334,30 грн