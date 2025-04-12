Не допускається безконтрольне призначення левоміцетину, особливо у педіатричній практиці.

При місцевому застосуванні хлорамфенікол всмоктується у системний кровообіг — повідомлялося про токсичність внаслідок хронічного впливу.

Відомо про випадки гіпоплазії кісткового мозку, включаючи апластичну анемію та смерть, після місцевого застосування хлорамфеніколу. Хоча такі явища рідкісні, ризик слід враховувати при оцінці переваг, очікуваних від використання лікарського засобу. Системна абсорбція може бути знижена шляхом стискання слізного мішка на медіальному отворі протягом хвилини під час і після введення крапель. Таким чином блокується проходження крапель через слізну протоку носа до широкої абсорбційної ділянки слизової оболонки носа та глотки. Особливо це важливо для дітей.

Якщо краплі хлорамфеніколу для очей застосовуються тривалий час або періодично, буде доцільним провести звичайний аналіз крові перед терапією та через відповідні проміжки часу, щоб виявити будь-які гемопоетичні відхилення.

При важких інфекціях місцеве застосування хлорамфеніколу слід доповнити відповідним системним лікуванням, тому пацієнту необхідно звернутися до лікаря.

Слід уникати тривалого застосування очних крапель хлорамфеніколу, оскільки це підвищує ймовірність сенсибілізації та появи резистентних організмів. Якщо під час лікування з’явилася якась нова інфекція, застосування антибіотика слід припинити та вжити відповідних заходів. Хлорамфенікол потрібно застосовувати лише при інфекціях, при яких він показаний. Застосування місцевого хлорамфеніколу може час від часу призводити до зростання нечутливих організмів, включаючи гриби. Якщо під час лікування з’явилася якась нова інфекція, пацієнта слід направити до лікаря.

Очні краплі хлорамфеніколу не забезпечують належного захисту проти Pseudomonas aeruginosa та Serratia marcescens.

Не застосовувати лікарський засіб більше 5 днів без консультації з лікарем.

Пацієнту необхідно звернутися до лікаря, якщо стан не покращиться через 2 дні або якщо симптоми погіршаться, зокрема, якщо:

розвивається порушення зору;

виникає сильний біль всередині ока;

з’являється фотофобія;

виникає запалення очей, пов’язане з висипом на шкірі голови або обличчі;

око виглядає каламутним;

зіниця виглядає незвично;

є підозра на чужорідне тіло в оці.

Також потрібно звернутися до лікаря у таких випадках:

кон’юнктивіт у недавньому минулому;

наявність в анамнезі глаукоми;

синдром сухого ока в анамнезі;

очна хірургія або лазерне лікування за останні 6 місяців;

травма очей в анамнезі;

поточне лікування іншими очними краплями або очною маззю;

використання контактних лінз.

М’які контактні лінзи не слід носити під час лікування очними краплями хлорамфеніколу через адсорбцію консерванту у лінзу, що може призвести до пошкодження кришталика. Під час очних інфекцій рекомендується уникати всіх типів контактних лінз. М’які контактні лінзи не слід змінювати протягом 24 годин після завершення лікування.