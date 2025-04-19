Левоміцетин (Laevomycetinum 250 АТМ)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 134 аптеках у Дніпро
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
39,58
Економія при броні: -1,67 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
38,91
Економія при броні: -2,54 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
37,24
Економія при броні: -4,58 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
37,13
Економія при броні: -1,88 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
37,79
Економія при броні: -5,13 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
38,35
Економія при броні: -2,16 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
37,16
Економія при броні: -6,22 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
37,46
Економія при броні: -6,52 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
36,80
Економія при броні: -5,90 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
38,27
Економія при броні: -2,11 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
36,91
Економія при броні: -4,57 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
36,93
Економія при броні: -4,59 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 99-А
3.9 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
4.2 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
37,64
Економія при броні: -2,17 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
4.2 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
37,46
Економія при броні: -1,99 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
38,02
Економія при броні: -2,55 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Л
4.4 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
37,26
Економія при броні: -6,34 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
4.4 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
37,22
Економія при броні: -1,75 грн