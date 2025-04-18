Левоміцетин (Laevomycetinum 250 АТМ)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 239 аптеках у Київ
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
47,50
Економія при броні: -7,21 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
37,43
Економія при броні: -2,96 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
37,94
Економія при броні: -1,55 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
1.4 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
35,64
Економія при броні: -1,07 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
42,79
Економія при броні: -6,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
36,80
Економія при броні: -1,36 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
37,86
Економія при броні: -1,46 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
37,70
Економія при броні: -3,31 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
37,55
Економія при броні: -1,16 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
1.9 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
35,65
Економія при броні: -1,07 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15
2.0 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 9-Е
2.1 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
2.1 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
38,09
Економія при броні: -3,78 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
2.1 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
37,18
Економія при броні: -2,87 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
2.1 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 50
2.2 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
35,65
Економія при броні: -1,07 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
2.3 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
35,65
Економія при броні: -1,07 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
2.4 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
35,65
Економія при броні: -1,07 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
2.4 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
38,51
Економія при броні: -2,07 грн