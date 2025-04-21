Левоміцетин (Laevomycetinum 250 АТМ)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 33 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
41,71
Економія при броні: -6,27 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
37,05
Економія при броні: -1,64 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
37,19
Економія при броні: -1,78 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
39,41
Економія при броні: -6,29 грн
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
37,37
Економія при броні: -4,25 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
37,46
Економія при броні: -1,98 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
36,80
Економія при броні: -1,33 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
37,85
Економія при броні: -5,08 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/5
3.7 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
37,03
Економія при броні: -3,91 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
3.7 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
37,01
Економія при броні: -3,89 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 58-Д
3.8 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 58-А
3.8 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
38,77
Економія при броні: -2,39 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 98
3.9 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Аркасівська, 19
4.1 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
38,51
Економія при броні: -1,87 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/2
4.1 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
37,86
Економія при броні: -2,34 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Декабристів, 16
4.1 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
37,58
Економія при броні: -2,12 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 35/1
4.3 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
37,68
Економія при броні: -2,25 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 255
4.6 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
37,32
Економія при броні: -1,89 грн