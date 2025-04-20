Левоміцетин (Laevomycetinum 250 АТМ)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 77 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
37,45
Економія при броні: -2,01 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
37,20
Економія при броні: -1,75 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
37,50
Економія при броні: -1,09 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
38,23
Економія при броні: -1,79 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
37,91
Економія при броні: -1,54 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 27 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
38,01
Економія при броні: -2,58 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
36,75
Економія при броні: -3,75 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
37,84
Економія при броні: -2,33 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
1.8 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
2.2 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
38,64
Економія при броні: -2,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 72
2.6 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
37,89
Економія при броні: -1,50 грн
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
2.7 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
2.7 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
38,13
Економія при броні: -1,68 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 1
3.0 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
37,27
Економія при броні: -4,56 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 57 хв
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
37,44
Економія при броні: -4,73 грн