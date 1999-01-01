Київ
Антибіотики
S01A A01
Хлорамфенікол
АТС Класифікація
S
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ
S01
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
S01A
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ
S01A A
Антибіотики
S01A A01
Хлорамфенікол
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Левоміцетин-ОЗ
Краплі очні 2,5 мг/мл флакон 10 мл з кришкою-крапельницею №1
Корпорація Здоров'я
від
25,16
грн
в 794 аптеках
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Левоміцетин
Краплі очні 0,25 % флакон пластиковий 10 мл в пачці №1
ФЗ Біофарма
від
31,40
грн
в 234 аптеках
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Левоміцетин-ОЗ
Краплі очні 2,5 мг/мл флакон 5 мл з кришкою-крапельницею №1
Корпорація Здоров'я
від
15,30
грн
в 43 аптеках
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Левоміцетин
Краплі очні 0,25 % флакон 10 мл в пачці №1
Фітофарм
від
10,88
грн
в 1 аптеці інших міст
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Дозування
0.25 %
2.5 мг/мл
Пакування
фл. 5 мл
фл. 10 мл
фл. пластик. 10 мл
Виробник
Корпорація Здоров'я
ФЗ Біофарма
Фітофарм
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