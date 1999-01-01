Київ
Антибіотики
S01A A01

Хлорамфенікол

АТС Класифікація

SЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ

S01ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
S01AПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ
S01A AАнтибіотики
S01A A01Хлорамфенікол
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Левоміцетин-ОЗ
Левоміцетин-ОЗ
Краплі очні 2,5 мг/мл флакон 10 мл з кришкою-крапельницею №1
Корпорація Здоров'я
від 25,16 грн
в 794 аптеках
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Левоміцетин
Левоміцетин
Краплі очні 0,25 % флакон пластиковий 10 мл в пачці №1
ФЗ Біофарма
від 31,40 грн
в 234 аптеках
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Левоміцетин-ОЗ
Левоміцетин-ОЗ
Краплі очні 2,5 мг/мл флакон 5 мл з кришкою-крапельницею №1
Корпорація Здоров'я
від 15,30 грн
в 43 аптеках
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Левоміцетин
Левоміцетин
Краплі очні 0,25 % флакон 10 мл в пачці №1
Фітофарм
від 10,88 грн
в 1 аптеці інших міст
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