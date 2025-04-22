Левоміцетин (Laevomycetinum 250 АТМ)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках у Чернігів
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
35,65
Економія при броні: -1,07 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
37,91
Економія при броні: -2,42 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
38,21
Економія при броні: -1,82 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
42,21
Економія при броні: -2,61 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
37,49
Економія при броні: -1,28 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
37,70
Економія при броні: -2,22 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 13
1.7 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
37,31
Економія при броні: -1,89 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.7 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
37,23
Економія при броні: -1,81 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.7 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
37,80
Економія при броні: -2,39 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 184
2.9 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
37,76
Економія при броні: -2,26 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Соборності, 2
2.9 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Єськова Курсанта, 10
3.3 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
38,54
Економія при броні: -3,01 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Незалежності, 15
4.1 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
38,48
Економія при броні: -2,08 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Волковича, 25
3.4 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
В містах поряд
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Славутич, кв-л Поліський, 60
36.5 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
35,64
Економія при броні: -1,07 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Славутич, пл. Привокзальна, 7
37.2 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Городня, вул. Чернігівська, 4
48.5 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
37,73
Економія при броні: -2,28 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Козелець, вул. Соборності, 14
66.2 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
44,86
Економія при броні: -2,33 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Димер, вул. Соборна, 73
104.5 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
41,52
Економія при броні: -1,25 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хотянівка, вул. Валова, 2-В
112.3 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
35,64
Економія при броні: -1,07 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Зазим'я, вул. Лісова, 55
112.5 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма