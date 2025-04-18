Левоміцетин (Laevomycetinum 250 АТМ)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 131 аптеках у Одеса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
39,27
Економія при броні: -2,45 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
39,35
Економія при броні: -1,29 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
2.6 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
37,89
Економія при броні: -4,60 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
41,11
Економія при броні: -2,72 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
37,05
Економія при броні: -3,76 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
41,00
Економія при броні: -1,87 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 36
3.0 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
41,31
Економія при броні: -2,21 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
37,03
Економія при броні: -3,85 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
38,12
Економія при броні: -1,75 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 29
3.4 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
38,80
Економія при броні: -2,36 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
3.4 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
3.4 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
41,05
Економія при броні: -5,19 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
3.5 км
Левоміцетин краплі очні 0.25 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
39,23
Економія при броні: -2,86 грн