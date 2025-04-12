Препарат призначають дорослим. Безпосередньо перед застосуванням бажано потримати флакон з препаратом у долоні, щоб підігріти його до температури тіла. Відкрутити кришку флакона. Закапувати по 2–3 краплі 2–4 рази на добу у кон'юнктивальний мішок ураженого ока.

Курс лікування при травмах — 1 місяць, при катарактах — 3 місяці (повторювати з інтервалом 1 місяць).

Для лікування тапеторетинальної дегенерації та інших дистрофічних захворювань сітківки, проникаючих ран рогівки препарат вводять під кон'юнктиву: по 0,3 мл 4% розчину 1 раз на добу протягом 10 днів. Курс повторюють через 6–8 місяців.

При відкритокутовій глаукомі інстилюють 2–3 краплі у кожний кон'юнктивальний мішок 2 рази на добу за 20–30 хвилин до застосування тимололу. Курс лікування визначають індивідуально.