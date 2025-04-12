ТАУФОН краплі очні
ТАУФОН краплі очні інструкція із застосування
Склад
діюча речовина: taurine;
1 мл містить таурину 40 мг;
допоміжні речовини: метилпарагідроксибензоат (ніпагін) (Е 218), вода очищена.
Лікарська форма
Краплі очні.
Фармакотерапевтична група
Засоби, що застосовують в офтальмології. Трофічні засоби.
Показання
Дистрофічні ураження сітківки ока, включаючи спадкові тапеторетинальні дегенерації, дистрофії рогівки, старечі, діабетичні, травматичні і променеві катаракти; як засіб стимуляції відновних процесів при травмах рогівки.
Травми та дистрофії рогівки ока, включаючи спадкові тапеторетинальні дегенерації. Катаракта (вікова, діабетична, травматична, променева). Відкритокутова глаукома (разом з тимололом).
Протипоказання
Індивідуальна підвищена чутливість до компонентів препарату.
Спосіб застосування та дози
Препарат призначають дорослим. Безпосередньо перед застосуванням бажано потримати флакон з препаратом у долоні, щоб підігріти його до температури тіла. Відкрутити кришку флакона. Закапувати по 2–3 краплі 2–4 рази на добу у кон'юнктивальний мішок ураженого ока.
Курс лікування при травмах — 1 місяць, при катарактах — 3 місяці (повторювати з інтервалом 1 місяць).
Для лікування тапеторетинальної дегенерації та інших дистрофічних захворювань сітківки, проникаючих ран рогівки препарат вводять під кон'юнктиву: по 0,3 мл 4% розчину 1 раз на добу протягом 10 днів. Курс повторюють через 6–8 місяців.
При відкритокутовій глаукомі інстилюють 2–3 краплі у кожний кон'юнктивальний мішок 2 рази на добу за 20–30 хвилин до застосування тимололу. Курс лікування визначають індивідуально.
Побічні реакції
При застосуванні препарату можуть виникнути алергічні реакції на зразок алергічного кон'юнктивіту, спричинені індивідуальною гіперчутливістю до компонентів препарату.
Передозування
Даних про передозування препарату немає.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
При одночасному застосуванні з очними краплями тимололу спостерігається потенційоване зниження внутрішньоочного тиску, а також потенційоване зниження артеріального тиску.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка. Таурин належить до амінокислотних препаратів, які стимулюють репаративні і регенераційні процеси при захворюваннях сітківки ока дистрофічного характеру, травматичних ураженнях тканин ока, патологічних процесах, що супроводжуються різким порушенням метаболізму цих тканин. Як амінокислота, яка містить сірку, препарат сприяє нормалізації функцій клітинних мембран, оптимізації енергетичних і обмінних процесів, підтриманню сталості електролітного складу цитоплазми клітин, гальмуванню синаптичної передачі (нейромедіаторна роль).
Є дані про ефективність препарату як засобу, що знижує внутрішньоочний тиск у хворих на глаукому.
Фармакокінетика. При закапуванні препарат проникає всередину ока, де і чинить свою специфічну дію. При застосуванні у терапевтичних дозах таурин практично не всмоктується у системний кровотік.
Термін придатності
3 роки.
Термін зберігання розчину після розкриття флакона — 14 діб.
Умови зберігання
Зберігати при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 5 мл у флаконі скляному, по 3 флакони з кришкою-крапельницею поліетиленовою в пачці з картону.
По 10 мл у флаконі скляному, по 1 флакону з кришкою-крапельницею поліетиленовою в пачці з картону.
Категорія відпуску
За рецептом.
Виробник
ТОВ “Дослідний завод “ГНЦЛС”, Україна
ТОВ "Фармекс Груп", Україна
Місцезнаходження
Україна, 61057, м. Харків, вул. Воробйова, 8.
(ТОВ “Дослідний завод “ГНЦЛС”).
Україна, 08300, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Шевченка, 100
(ТОВ "Фармекс Груп").