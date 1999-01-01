Київ
Інші офтальмологічні засоби
S01X A30**

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S01X AІнші офтальмологічні засоби
S01X A30**Різні засоби
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Тіотриазолін
Тіотриазолін
Краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
від 92,64 грн
в 900 аптеках
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Окулохеель
Окулохеель
Краплі очні капсули поліетиленові 0.45 мл №15
Heel
від 505,10 грн
в 810 аптеках
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Тауфон-Дарниця
Тауфон-Дарниця
Краплі очні, розчин 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарниця ФФ
від 16,40 грн
в 691 аптеці
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Окоферон®
Окоферон®
Краплі очні, порошок 1000000 мо флакон з розчинником в ампулах по 5 мл №1
ФЗ Біофарма
від 193,28 грн
в 682 аптеках
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Тауфон
Тауфон
Краплі очні 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
від 52,50 грн
в 672 аптеках
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Офтан® Катахром
Офтан® Катахром
Краплі очні флакон з крапельницею 10 мл у картонній коробці №1
Сантен
від 225,72 грн
в 295 аптеках
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Тауфон
Тауфон
Краплі очні 40 мг/мл флакон 10 мл з кришкою-крапельницею №1
Корпорація Здоров'я
від 27,10 грн
в 203 аптеках
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Тауфон
Тауфон
Краплі очні 40 мг/мл флакон 5 мл з кришкою-крапельницею №3
Корпорація Здоров'я
від 44,91 грн
в 72 аптеках
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Тіотриазолін
Тіотриазолін
Краплі очні 10 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл флакон 5 мл №1
Артеріум Лтд
від 123,30 грн
в 45 аптеках
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Тауфон
Тауфон
Краплі очні 40 мг/мл флакон 5 мл №1
Фармак
Немає в наявності
Факовіт
Факовіт
Комбі-упаковка блістер №60
Здоров'я ФК
Немає в наявності
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