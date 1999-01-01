Київ
Інші офтальмологічні засоби
S01X A30**
Різні засоби
АТС Класифікація
S
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ
S01
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
S01X
ІНШІ ОФТАЛЬМОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
S01X A
Інші офтальмологічні засоби
S01X A30**
Різні засоби
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Тіотриазолін
Краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
від
92,64
грн
в 900 аптеках
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Окулохеель
Краплі очні капсули поліетиленові 0.45 мл №15
Heel
від
505,10
грн
в 810 аптеках
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Тауфон-Дарниця
Краплі очні, розчин 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарниця ФФ
від
16,40
грн
в 691 аптеці
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Окоферон®
Краплі очні, порошок 1000000 мо флакон з розчинником в ампулах по 5 мл №1
ФЗ Біофарма
від
193,28
грн
в 682 аптеках
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Тауфон
Краплі очні 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
від
52,50
грн
в 672 аптеках
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Офтан® Катахром
Краплі очні флакон з крапельницею 10 мл у картонній коробці №1
Сантен
від
225,72
грн
в 295 аптеках
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Тауфон
Краплі очні 40 мг/мл флакон 10 мл з кришкою-крапельницею №1
Корпорація Здоров'я
від
27,10
грн
в 203 аптеках
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Тауфон
Краплі очні 40 мг/мл флакон 5 мл з кришкою-крапельницею №3
Корпорація Здоров'я
від
44,91
грн
в 72 аптеках
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Тіотриазолін
Краплі очні 10 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл флакон 5 мл №1
Артеріум Лтд
від
123,30
грн
в 45 аптеках
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Тауфон
Краплі очні 40 мг/мл флакон 5 мл №1
Фармак
Немає в наявності
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Факовіт
Комбі-упаковка блістер №60
Здоров'я ФК
Немає в наявності
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Форма випуску
комбі-уп.
крап. оч.
крап. очн., пор.
крап. очні, р-н
Дозування
10 мг/мл
40 мг/мл
1000000 МО
Пакування
блістер
капс. п/е 0.45 мл
фл.
фл. 5 мл
фл. 10 мл
фл. з крапельн. 10 мл
фл. з кришкою-крапельницею 5 мл
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Виробник
Santen
Артеріум Лтд
Дарниця ФФ
Здоров'я
Здоровье
Корпорація Здоров'я
ФЗ Біофарма
Фармак
Хеель
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