ТАУРИН (TAURINUM) Діюча речовина
належить до амінокислотних препаратів, які стимулюють репаративні і регенераційні процеси при захворюваннях сітківки ока дистрофічного характеру, травматичних ураженнях тканин ока, патологічних процесах, що супроводжуються різким порушенням метаболізму цих тканин; містить сірку, сприяє нормалізації функцій клітинних мембран, оптимізації енергетичних і обмінних процесів, підтриманню сталості електролітного складу цитоплазми клітин, гальмуванню синаптичної передачі (нейромедіаторна роль).
дистрофічні ураження рогівки та сітківки ока, включаючи спадкові тапеторетинальні дегенерації; старечі, діабетичні, травматичні і променеві катаракти; як засіб стимуляції репаративних процесів при травмах рогівки; як додатковий засіб при лікуванні відкритокутової глаукоми.
закапувати по 2 - 3 крап. 2 - 4 р/добу у кон’юнктивальний мішок ураженого ока; курс лікування при травмах - 1 міс., при катарактах - 3 міс.(повторювати з інтервалом 1 міс.). Для лікування тапеторетинальної дегенерації та інших дистрофічних захворювань сітківки, проникаючих ран рогівки препарат вводять під кон’юнктиву: по 0,3 мл 4% р-ну 1 р/добу 10 днів, курс повторюють ч/з 6 - 8 міс. При відкритокутовій глаукомі інстилюють 2 - 3 крап. у кожний кон’юнктивальний мішок 2 р/добу за 20 - 30 хв до застосування тимололу, курс лікування визначають індивідуально.
індивідуальна підвищена чутливість до компонентів препарату.
АР на зразок алергічного кон’юнктивіту, спричинені індивідуальною гіперчутливістю до компонентів препарату. Порушення з боку органів зору: свербіж очей, гіперемія кон’юнктиви, подразнення ока (різі та печіння в очах).