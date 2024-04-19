закапувати по 2 - 3 крап. 2 - 4 р/добу у кон’юнктивальний мішок ураженого ока; курс лікування при травмах - 1 міс., при катарактах - 3 міс.(повторювати з інтервалом 1 міс.). Для лікування тапеторетинальної дегенерації та інших дистрофічних захворювань сітківки, проникаючих ран рогівки препарат вводять під кон’юнктиву: по 0,3 мл 4% р-ну 1 р/добу 10 днів, курс повторюють ч/з 6 - 8 міс. При відкритокутовій глаукомі інстилюють 2 - 3 крап. у кожний кон’юнктивальний мішок 2 р/добу за 20 - 30 хв до застосування тимололу, курс лікування визначають індивідуально.