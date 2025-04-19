Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 42 аптеках у Дніпро
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 5 мл №3
Здоров'я
52,00
Економія при броні: -6,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Здоров'я
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 5 мл №3
Здоров'я
53,51
Економія при броні: -2,81 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Парусний, 5-А
4.4 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 5 мл №3
Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пров. Парусний, 12-Д
4.5 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 5 мл №3
Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 119-Д
4.6 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 5 мл №3
Здоров'я
52,90
Економія при броні: -7,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 5 мл №3
Здоров'я
52,90
Економія при броні: -7,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 82
4.6 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 5 мл №3
Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пл. Старомостова, 1
4.7 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 5 мл №3
Здоров'я
52,90
Економія при броні: -7,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 42
4.7 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 5 мл №3
Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Незалежності, 8
5.0 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 5 мл №3
Здоров'я
52,90
Економія при броні: -7,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 13
5.1 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 5 мл №3
Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 68
5.8 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 5 мл №3
Здоров'я
52,90
Економія при броні: -7,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 31
7.4 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 5 мл №3
Здоров'я
52,90
Економія при броні: -7,00 грн
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 2
8.2 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 5 мл №3
Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
8.4 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Здоров'я
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 86-А
8.5 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 5 мл №3
Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 1-Н
8.7 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 5 мл №3
Здоров'я
50,00
Економія при броні: -4,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Березинська, 25-Б
8.8 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Здоров'я