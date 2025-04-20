Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 42 аптеках у Кривий Ріг
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 4 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 4 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 5 мл №3
Здоров'я
52,90
Економія при броні: -5,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 4 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Здоров'я
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 5 мл №3
Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 4 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
1.8 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Здоров'я
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 5 мл №3
Здоров'я
52,90
Економія при броні: -0,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 34 хв
Кривий Ріг, просп. Центральний, 35
2.2 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 4 хв
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
2.7 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 5 мл №3
Здоров'я
52,90
Економія при броні: -5,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 94
3.0 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 32/1
3.1 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 4 хв
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Здоров'я
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 5 мл №3
Здоров'я
52,90
Економія при броні: -2,20 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 4 хв
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 54
3.3 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 4 хв
Кривий Ріг, вул. Свято-Миколаївська, 54
3.4 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 5 мл №3
Здоров'я
52,90
Економія при броні: -5,10 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 4 хв
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
3.6 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 5 мл №3
Здоров'я
52,00
Економія при броні: -4,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 3-Г
4.3 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Здоров'я
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 5 мл №3
Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 4 хв
Кривий Ріг, вул. Авраменка Івана, 3-Г
4.6 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 5 мл №3
Здоров'я
51,90
Економія при броні: -4,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Космонавтів, 27
4.7 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 4 хв
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 10/7
5.5 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 5 мл №3
Здоров'я
52,90
Економія при броні: -5,10 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється за 4 хв
Кривий Ріг, вул. Магістральна, 12
5.5 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Здоров'я
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 5 мл №3
Здоров'я
52,90
Економія при броні: -2,20 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Дерусової Інни, 2
6.6 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Здоров'я