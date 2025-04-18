Харків (адресу не вказано)
Доступно в 86 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 5 мл №3
Здоров'я
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 5 мл №3
Здоров'я
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 5 мл №3
Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 5 мл №3
Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 5 мл №3
Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
1.7 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 5 мл №3
Здоров'я
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 5 мл №3
Здоров'я
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 5 мл №3
Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 69
2.2 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 84
2.3 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Мироносицька, 97
2.5 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 5 мл №3
Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 7
3.0 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 5 мл №3
Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
3.0 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 5 мл №3
Здоров'я
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Клочківська, 197
3.6 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 5 мл №3
Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 123
4.3 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
4.4 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, шосе Григорівське, 32
4.5 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Здоров'я
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 144
4.5 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 5 мл №3
Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.6 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 5 мл №3
Здоров'я
52,90
Економія при броні: -5,10 грн