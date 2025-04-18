Київ (адресу не вказано)
Доступно в 194 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 5 мл №3
Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 5 мл №3
Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
1.6 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
1.6 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
1.7 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 3
1.9 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Здоров'я
Свк фарм
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Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
2.2 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 5 мл №3
Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Омельяновича-Павленка Михайла, 7
2.3 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Здоров'я
Подорожник
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Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Велика Васильківська / Ділова, 84/20
2.4 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 5 мл №3
Здоров'я
52,90
Економія при броні: -3,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Золотоустівська, 44/22
2.5 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Вокзальна, 2
2.6 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.8 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 5 мл №3
Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 3
3.0 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Брюллова, 1-А
3.1 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Здоров'я
Аптека 36,6
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Татарська, 38
3.3 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Татарська, 38-А
3.3 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ратушного Романа, 21-А
3.6 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Здоров'я