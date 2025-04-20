Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 47 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Здоров'я
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 5 мл №3
Здоров'я
52,90
Економія при броні: -2,20 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Здоров'я
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 5 мл №3
Здоров'я
52,90
Економія при броні: -0,10 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 5 мл №3
Здоров'я
52,90
Економія при броні: -5,30 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Здоров'я
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 5 мл №3
Здоров'я
52,90
Економія при броні: -0,10 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
3.1 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Здоров'я
Аптеки 24 години
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
3.2 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Здоров'я
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 5 мл №3
Здоров'я
53,63
Економія при броні: -0,83 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 6
3.5 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Здоров'я
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 88
3.6 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Здоров'я
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 5 мл №3
Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 14
3.7 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Здоров'я
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
3.7 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Здоров'я
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
3.8 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Здоров'я
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 5 мл №3
Здоров'я
52,90
Економія при броні: -2,20 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
3.9 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Здоров'я
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 5 мл №3
Здоров'я
52,90
Економія при броні: -0,10 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 171-А
4.2 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Здоров'я
Елітфарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
4.2 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Здоров'я
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 5 мл №3
Здоров'я
53,06
Економія при броні: -0,26 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 22-Б
4.7 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Здоров'я
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 5 мл №3
Здоров'я
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
4.8 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 5 мл №3
Здоров'я
52,90
Економія при броні: -5,30 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
4.8 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Здоров'я
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 5 мл №3
Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 68
4.9 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Здоров'я