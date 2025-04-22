Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 23 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 5 мл №3
Здоров'я
52,90
Економія при броні: -4,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 5 мл №3
Здоров'я
52,90
Економія при броні: -4,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 5 мл №3
Здоров'я
52,90
Економія при броні: -4,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 5 мл №3
Здоров'я
52,90
Економія при броні: -4,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 5 мл №3
Здоров'я
50,00
Економія при броні: -1,70 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 5 мл №3
Здоров'я
52,90
Економія при броні: -4,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 5 мл №3
Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
1.0 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Преображенська, 2
1.3 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Здоров'я
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 5 мл №3
Здоров'я
52,90
Економія при броні: -4,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 5 мл №3
Здоров'я
52,00
Економія при броні: -3,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.7 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Козацька, 3-А
1.9 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 161
2.2 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Здоров'я
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Льотна, 19
2.4 км
Тауфон краплі очні 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Здоров'я