Випросал В® (Viprosal B®)
Випросал В інструкція із застосування
Склад
Суха отрута гадюки звичайної - 0,05 МО/г
Камфора рацемічна - 30 мг/г
Олія терпинова - 30 мг/г
Кислота саліцилова - 10 мг/г
Фармакологічні властивості
фармакодинаміка. Основною діючою речовиною мазі є отрута гадюки звичайної (Venenum viperae berus), що містить фосфоліпазу, фосфодіестеразу, гіалуронідазу та інші активні речовини. Отрута гадюки містить також пептиди специфічної дії, які є причиною гемолізу, збільшують проникність капілярів, впливають на згортання крові. При місцевому застосуванні отрута гадюки має подразнювальну та болезаспокійливу дію.
Інші діючі речовини мазі, подразнюючи чутливі нервові закінчення, чинять місцево-подразнювальну та болезаспокійливу дію. Крім болезаспокійливої дії камфори, саліцилова кислота та олія терпентинна мають також антисептичну дію, а саліцилова кислота ‒ ще й кератолітичну дію.
Фармакокінетика. Мазь швидко всмоктується і через кілька хвилин виникає печіння, легка гіперемія шкіри та відчуття тепла. Болезаспокійлива дія настає через 20–30 хв та триває 1,5–2 год.
Показання Випросал В
болезаспокійливий засіб для зовнішнього застосування при болю в суглобах та м’язах.
Застосування Випросал В
для зовнішнього застосування. На болючу ділянку наносити маленькими порціями 5–10 г (1–2 чайні ложки) мазі та втирати її у шкіру залежно від інтенсивності болю 1–2 рази на добу, до зникнення больового синдрому. Тривалість курсу лікування залежить від характеру та ступеня тяжкості захворювання.
Пацієнти літнього віку. Дані про те, що пацієнти літнього віку потребують іншого дозування, відсутні.
Діти. Досвід застосування у дітей відсутній, тому застосування у цієї категорії пацієнтів не рекомендується.
Протипоказання
– підвищена чутливість до будь-якого компонента мазі, ацетилсаліцилової кислоти або до інших НПЗП.
– БА.
– Коклюш.
– Схильність до бронхоспазму.
– Схильність до судом.
– Виразки та інші шкірні захворювання.
– Гострий туберкульоз легенів.
– Порушення мозкового та коронарного кровообігу.
– Схильність до виникнення ангіоспазмів.
– Тяжкі порушення функцій нирок або печінки.
– Гарячка.
– Загальна втомлюваність.
Побічна дія
при підвищеній чутливості шкіри до компонентів мазі при застосуванні можуть виникати свербіж, набряк або кропив’янка. Також можуть виникати алергічні реакції, включаючи контактний дерматит, висипання, почервоніння, печіння; головний біль, запаморочення; можливе виникнення судом, спричинене камфорою. У цьому випадку рекомендується припинити лікування та змити мазь зі шкіри. Зазначені симптоми минають після припинення лікування.
Особливості застосування
мазь не можна наносити на ушкоджену шкіру. Щоб уникнути сильного подразнення, необхідно слідкувати, щоб мазь не потрапила в очі або на слизові оболонки.
На місце нанесення мазі не можна накладати пов’язку, можна його тільки злегка прикрити.
Мазь містить цетостеариловий спирт, який може спричинити місцеві шкірні реакції (у тому числі контактний дерматит).
Застосування у період вагітності або годування грудьми. Протипоказано застосовувати у період вагітності або годування грудьми.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Не впливає.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами
не вивчалася. Хоча достатньо контрольовані випробування взаємодії не проводилися, не виключено, що надмірне місцеве застосування саліцилатів може підвищити ефект кумаринових антикоагулянтів та антитромбоцитарних препаратів. Якщо пацієнт отримує кумаринові антикоагулянти або антитромбоцитарні препарати, включаючи ацетилсаліцилову кислоту, необхідно проявляти обережність.
Передозування
при потраплянні на слизові оболонки та застосуванні в занадто високих дозах мазь спричиняє сильне подразнення.
Неправильне застосування. Випадкове проковтування мазі може спричинити гастроінтестинальні симптоми, такі як блювання та діарея. Лікування симптоматичне.
При випадковому проковтуванні великих кількостей мазі можуть проявлятися симптоми гострого отруєння, такі як нудота, блювання, біль у животі, головний біль, запаморочення, відчуття жару/почервоніння, судоми, респіраторна депресія та кома.
У разі виникнення тяжких гастроінтестинальних або неврологічних симптомів отруєння потрібне спостереження і симптоматичне лікування. Не можна викликати блювання.
Умови зберігання
при температурі не вище 25 °C в недоступному для дітей місці. Не зберігати у холодильнику та морозильній камері.