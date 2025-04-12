мазь не можна наносити на ушкоджену шкіру. Щоб уникнути сильного подразнення, необхідно слідкувати, щоб мазь не потрапила в очі або на слизові оболонки.

На місце нанесення мазі не можна накладати пов’язку, можна його тільки злегка прикрити.

Мазь містить цетостеариловий спирт, який може спричинити місцеві шкірні реакції (у тому числі контактний дерматит).

Застосування у період вагітності або годування грудьми. Протипоказано застосовувати у період вагітності або годування грудьми.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Не впливає.