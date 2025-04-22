Випросал В® (Viprosal B®)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 25 аптеках у Чернігів
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
503,50
Економія при броні: -69,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
435,50
Економія при броні: -1,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
473,82
Економія при броні: -40,13 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
473,10
Економія при броні: -27,33 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
470,20
Економія при броні: -27,76 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
461,26
Економія при броні: -17,06 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Льотна, 19
2.4 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Льотна, 25-Б
2.4 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
473,44
Економія при броні: -52,02 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 161
2.5 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
506,20
Економія при броні: -72,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 62
2.6 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
454,32
Економія при броні: -27,65 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.6 км
Випросал В® мазь туба 30 г №1
Гріндекс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.7 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
475,79
Економія при броні: -54,72 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.7 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.7 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
472,37
Економія при броні: -27,49 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 193
2.9 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Соборності, 2
2.9 км
Випросал В® мазь туба 30 г №1
Гріндекс
Випросал В® мазь туба 75 г №1
Гріндекс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Соборності, 4
3.0 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 33
3.0 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
505,00
Економія при броні: -71,20 грн