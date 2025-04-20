Випросал В® (Viprosal B®)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 36 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
515,20
Економія при броні: -86,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
460,73
Економія при броні: -48,77 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
456,00
Економія при броні: -43,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
459,86
Економія при броні: -26,11 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
518,70
Економія при броні: -90,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
429,43
Економія при броні: -34,02 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 23 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
495,80
Економія при броні: -67,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
446,48
Економія при броні: -28,27 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
456,00
Економія при броні: -47,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
438,50
Економія при броні: -10,20 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
Випросал В® мазь туба 30 г №1
Гріндекс
Випросал В® мазь туба 75 г №1
Гріндекс
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
1.8 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
456,00
Економія при броні: -43,00 грн
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
2.7 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
2.7 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
476,98
Економія при броні: -41,25 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
Випросал В® мазь туба 30 г №1
Гріндекс
322,00
Економія при броні: -34,00 грн
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
456,00
Економія при броні: -47,00 грн
Випросал В® мазь туба 75 г №1
Гріндекс
521,00
Економія при броні: -54,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
3.6 км
Випросал В® мазь туба 75 г №1
Гріндекс
554,70
Економія при броні: -70,30 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 24
4.3 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Гріндекс