Випросал В® (Viprosal B®)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках у Миколаїв
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
463,90
Економія при броні: -17,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
469,28
Економія при броні: -24,47 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Соборна, 7
3.7 км
Випросал В® мазь туба 30 г №1
Гріндекс
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/5
3.7 км
Випросал В® мазь туба 30 г №1
Гріндекс
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 56
3.8 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
473,10
Економія при броні: -60,81 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 147/4
4.0 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 49 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
4.2 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 41
4.3 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 47
4.4 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 42-Б/1
4.5 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
510,10
Економія при броні: -63,90 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Миру, 1/1
4.7 км
Випросал В® мазь туба 75 г №1
Гріндекс
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Миколаїв, просп. Миру, 2-Г
4.9 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Миру, 56-А
5.7 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
450,70
Економія при броні: -4,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 20-К
7.6 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
448,10
Економія при броні: -1,90 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 77/1
8.2 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 340
9.1 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Веселинівська, 10
6.6 км
Випросал В® мазь туба 30 г №1
Гріндекс
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Поштова, 118
7.1 км
Випросал В® мазь туба 30 г №1
Гріндекс
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Очаків, вул. Спаська, 8
48.8 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
447,00
Економія при броні: -0,80 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, просп. Святих Кирила та Мефодія, 23
54.4 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
453,21
Економія при броні: -17,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, просп. Святих Кирила та Мефодія, 15/2
54.5 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
457,01
Економія при броні: -20,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Лавреньова, 9
54.8 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
463,28
Економія при броні: -29,50 грн