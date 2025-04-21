Випросал В® (Viprosal B®)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 123 аптеках у Вінниця
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
503,70
Економія при броні: -70,60 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
512,40
Економія при броні: -79,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Випросал В® мазь туба 30 г №1
Гріндекс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
503,70
Економія при броні: -70,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
433,35
Економія при броні: -27,21 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Чорновола В'ячеслава, 29
1.5 км
Випросал В® мазь туба 30 г №1
Гріндекс
313,00
Економія при броні: -15,65 грн
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
424,00
Економія при броні: -21,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Шимка Максима, 7-А
1.6 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 45
1.9 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
513,40
Економія при броні: -80,30 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 51
2.1 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 112-А
2.8 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
475,05
Економія при броні: -53,65 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 6
2.9 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
490,18
Економія при броні: -56,51 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Пирогова, 17
2.9 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, пров. Лук'яненка Левка, 2
3.1 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Вінниця, вул. Пирогова, 40/42
3.1 км
Випросал В® мазь туба 30 г №1
Гріндекс
374,60
Економія при броні: -57,00 грн
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
503,70
Економія при броні: -70,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Князів Коріатовичів, 168-Б
3.2 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Пирогова, 37
3.3 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
417,55
Економія при броні: -20,83 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, вул. Матроса Кошки, 9-А
3.5 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
458,20
Економія при броні: -25,10 грн