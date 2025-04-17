Випросал В® (Viprosal B®)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 189 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
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Випросал В® мазь туба 75 г №1
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642,10
Економія при броні: -137,93 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Випросал В® мазь туба 30 г №1
Гріндекс
412,00
Економія при броні: -88,48 грн
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
528,20
Економія при броні: -113,41 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Випросал В® мазь туба 75 г №1
Гріндекс
642,10
Економія при броні: -137,93 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Випросал В® мазь туба 30 г №1
Гріндекс
437,51
Економія при броні: -93,98 грн
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
566,60
Економія при броні: -121,65 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
1.6 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
1.6 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
473,29
Економія при броні: -38,42 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
474,80
Економія при броні: -14,72 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 3
1.9 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ярославська, 26
2.1 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72-А
2.1 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
Аптека гормональних препаратів
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 9
2.3 км
Випросал В® мазь туба 75 г №1
Гріндекс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Омельяновича-Павленка Михайла, 7
2.3 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
Віталюкс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Павлівська, 17
2.3 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
2.3 км
Випросал В® мазь туба 30 г №1
Гріндекс
363,65
Економія при броні: -10,91 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Велика Васильківська / Ділова, 84/20
2.4 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
2.4 км
Випросал В® мазь туба 30 г №1
Гріндекс
290,30
Економія при броні: -8,71 грн