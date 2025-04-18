Випросал В® (Viprosal B®)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 50 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
455,44
Економія при броні: -17,88 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
452,60
Економія при броні: -38,56 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
2.0 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
489,99
Економія при броні: -30,55 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
3.4 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 38
3.8 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, шосе Григорівське, 32
4.5 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.6 км
Випросал В® мазь туба 30 г №1
Гріндекс
375,80
Економія при броні: -58,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 179
5.1 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Ювілейний, 32/186
5.1 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
471,79
Економія при броні: -18,57 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 120
5.5 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Харків, вул. Достоєвського, 10
5.9 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, проїзд Стадіонний, 5-А
6.4 км
Випросал В® мазь туба 30 г №1
Гріндекс
373,90
Економія при броні: -56,30 грн
Аптека ваш консультант
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Зубенка Владислава, 25-А
6.5 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, проїзд Стадіонний, 11/2
6.5 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, перех. Південнопроектна / Аерокосмічний, 32/304
6.9 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
460,78
Економія при броні: -24,09 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 31
7.3 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Байрона, 179
7.4 км
Випросал В® мазь туба 50 г №1
Гріндекс
447,10
Економія при броні: -16,30 грн