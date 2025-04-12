2 столові ложки збору заварити у 500 мл окропу, настояти у закритому посуді протягом 1 години, процідити.

Дорослим та дітям віком від 12 років приймати у теплому вигляді по ⅔ склянки (150 мл) за 20–30 хвилин до їди 3 рази на добу.

2 фільтр-пакети залити 150 мл окропу, настояти у закритому посуді протягом 15 хвилин.

Дорослим та дітям віком від 12 років приймати у теплому вигляді по 150 мл за 20–30 хвилин до їди 3 рази на добу.

Тривалість застосування визначає лікар. У середньому курс лікування становить від 1 до 2 місяців, при необхідності курс можна повторити.