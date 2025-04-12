Гастрофіт (Gastrophyt)
Гастрофіт інструкція із застосування
Склад
діючі речовини: 1 фільтр-пакет (1,5 г) містить суміш лікарської рослинної сировини: cолодки коренів (Liquiritiae radix) 120 мг, cофори японської плодів (Sophorae japonicae fructus) 120 мг, алтеї коренів (Althaeae radix) 105 мг, кропиви листя (Urticae folium) 105 мг, м’яти перцевої листя (Menthae piperitae folium) 105 мг, нагідок квіток (Calendulae flos) 105 мг, ромашки квіток (Matricariae flos) 105 мг, цмину піщаного квіток (Helichrysi arenarii flos) 105 мг, шипшини плодів (Rosae pseudo-fructus) 105 мг, аїру коренів (Calami radix) 90 мг, бузини квіток (Sambuci flos) 90 мг, деревію трави (Millefolii herba) 90 мг, звіробою трави (Hyperici herba) 90 мг, шавлії лікарської листя (Salviae officinalis folium) 90 мг, полину гіркого трави (Absinthii herba) 75 мг;
діючі речовини: 1 упаковка (50 г) містить суміш лікарської рослинної сировини: cолодки коренів (Liquiritiae radix) 4 г, cофори японської плодів (Sophorae japonicae fructus) 4 г, алтеї коренів (Althaeae radix) 3,5 г, кропиви листя (Urticae folium) 3,5 г, м’яти перцевої листя (Menthae piperitae folium) 3,5 г, нагідок квіток (Calendulae flos) 3,5 г, ромашки квіток (Matricariae flos) 3,5 г, цмину піщаного квіток (Helichrysi arenarii flos) 3,5 г, шипшини плодів (Rosae pseudo-fructus) 3,5 г, аїру коренів (Calami radix) 3 г, бузини квіток (Sambuci flos) 3 г, деревію трави (Millefolii herba) 3 г, звіробою трави (Hyperici herba) 3 г, шавлії лікарської листя (Salviae officinalis folium) 3 г, полину гіркого трави (Absinthii herba) 2,5 г;
діючі речовини: 1 упаковка (100 г) містить суміш лікарської рослинної сировини: cолодки коренів (Liquiritiae radix) 8 г, cофори японської плодів (Sophorae japonicae fructus) 8 г, алтеї коренів (Althaeae radix) 7 г, кропиви листя (Urticae folium) 7 г, м’яти перцевої листя (Menthae piperitae folium) 7 г, нагідок квіток (Calendulae flos) 7 г, ромашки квіток (Matricariae flos) 7 г, цмину піщаного квіток (Helichrysi arenarii flos) 7 г, шипшини плодів (Rosae pseudo-fructus) 7 г, аїру коренів (Calami radix) 6 г, бузини квіток (Sambuci flos) 6 г, деревію трави (Millefolii herba) 6 г, звіробою трави (Hyperici herba) 6 г, шавлії лікарської листя (Salviae officinalis folium) 6 г, полину гіркого трави (Absinthii herba) 5 г.
Лікарська форма
Збір.
Основні фізико-хімічні властивості: суміш шматочків різної форми сірувато-зеленого кольору із коричнювато-червоними, оранжевими, жовтими і білими включеннями. Запах слабкий, приємний.
Фармакотерапевтична група
Засоби, що впливають на систему травлення і метаболічні процеси.
Код АТХ А16А Х.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
ГАСТРОФІТ проявляє спазмолітичні властивості, стимулює репаративні процеси у слизовій оболонці шлунка та дванадцятипалої кишки, регулює функції травного тракту, нормалізує моторику кишечнику. Має також жовчогінну та вітрогінну дію.
Показання
Хронічний гастрит зі збереженою або зниженою кислотоутворювальною функцією шлунка; функціональна диспепсія; дуоденіт; профілактика рецидивів та у складі комплексного лікування виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки, коліту.
Протипоказання
Підвищена чутливість до будь-яких компонентів лікарського засобу. Гіпертонічна хвороба ІІБ–ІІІ ступенів, гостра та хронічна серцева недостатність, гіпокаліємія, обтураційна жовтяниця, жовчнокам’яна хвороба з наявністю каменів понад 10 мм у діаметрі, гострий холецистит, гострий гепатит, цироз печінки, гострий панкреатит, круп, обструктивний бронхіт, спазмофілія, тромбофлебіт, підвищене згортання крові.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
При тривалому застосуванні одночасно з серцевими глікозидами, адренокортикостероїдами, антиаритмічними препаратами (хінідин), проносними засобами, тіазидними та петльовими діуретиками можливе порушення водно-електролітного балансу.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Лікарський засіб протипоказаний у період вагітності. При необхідності застосування препарату слід припинити годування груддю.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
У період застосування лікарського засобу слід утримуватися від потенційно небезпечних видів діяльності, що потребують підвищеної уваги та швидкості психомоторних реакцій (керування транспортними засобами та робота зі складними механізмами).
Спосіб застосування та дози
2 столові ложки збору заварити у 500 мл окропу, настояти у закритому посуді протягом 1 години, процідити.
Дорослим та дітям віком від 12 років приймати у теплому вигляді по ⅔ склянки (150 мл) за 20–30 хвилин до їди 3 рази на добу.
2 фільтр-пакети залити 150 мл окропу, настояти у закритому посуді протягом 15 хвилин.
Дорослим та дітям віком від 12 років приймати у теплому вигляді по 150 мл за 20–30 хвилин до їди 3 рази на добу.
Тривалість застосування визначає лікар. У середньому курс лікування становить від 1 до 2 місяців, при необхідності курс можна повторити.
Діти
Препарат протипоказаний дітям віком до 12 років.
Передозування
Можливе посилення проявів побічних реакцій, диспептичні явища, набряки, підвищення артеріального тиску.
Термін придатності
2 роки.
Не застосовувати після завершення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
Умови зберігання
В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С та недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 1,5 г у фільтр-пакеті № 20.
По 50 г у пакеті, вкладеному в пачку.
По 100 г у пакеті, вкладеному в пачку.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
ТОВ «Науково-виробнича фармацевтична компанія «ЕЙМ».
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Україна, 61091, Харківська обл., м. Харків, вул. Харківських дивізій, 20 літ. «А-5».