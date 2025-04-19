Львів (адресу не вказано)
Доступно в 156 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Гастрофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
100,09
Економія при броні: -11,69 грн
Гастрофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
105,80
Економія при броні: -16,10 грн
Гастрофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Гастрофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 29 хв
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
105,70
Економія при броні: -16,00 грн
Гастрофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
105,70
Економія при броні: -16,00 грн
Гастрофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
98,88
Економія при броні: -11,75 грн
Гастрофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Гастрофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
122,89
Економія при броні: -14,14 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:15
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Гастрофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
105,80
Економія при броні: -16,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
105,70
Економія при броні: -16,00 грн
Гастрофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
103,80
Економія при броні: -14,10 грн
Гастрофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Гастрофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 29 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
105,70
Економія при броні: -16,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
105,70
Економія при броні: -16,00 грн
Гастрофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50
Економія при броні: -16,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Гастрофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
99,05
Економія при броні: -9,27 грн
Гастрофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
125,38
Економія при броні: -13,63 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
105,70
Економія при броні: -16,00 грн
Гастрофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
134,00
Економія при броні: -18,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
105,70
Економія при броні: -16,00 грн