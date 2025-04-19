Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 220 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
96,21
Економія при броні: -14,16 грн
Гастрофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
124,44
Економія при броні: -7,37 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
98,15
Економія при броні: -12,34 грн
Гастрофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
124,24
Економія при броні: -6,62 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
98,42
Економія при броні: -6,55 грн
Гастрофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
125,06
Економія при броні: -9,22 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Гастрофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
134,00
Економія при броні: -21,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
105,70
Економія при броні: -15,90 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
96,23
Економія при броні: -13,43 грн
Гастрофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
124,46
Економія при броні: -18,69 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Гастрофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
98,04
Економія при броні: -9,66 грн
Гастрофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
105,80
Економія при броні: -16,00 грн
Гастрофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
97,67
Економія при броні: -14,90 грн
Гастрофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Гастрофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
97,19
Економія при броні: -14,48 грн
Гастрофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
98,56
Економія при броні: -14,11 грн
Гастрофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
98,13
Економія при броні: -13,63 грн
Гастрофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
122,03
Економія при броні: -18,08 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
96,80
Економія при броні: -14,10 грн
Гастрофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
125,20
Економія при броні: -18,73 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Гастрофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
97,37
Економія при броні: -3,18 грн
Гастрофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
120,85
Економія при броні: -7,47 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Гастрофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
99,48
Економія при броні: -15,03 грн
Гастрофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
95,51
Економія при броні: -11,06 грн
Гастрофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн