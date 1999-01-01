Київ
ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ КИСЛОТОЗАЛЕЖНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
A02X
ІНШІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ КИСЛОТНО-ЗАЛЕЖНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A02
ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ КИСЛОТОЗАЛЕЖНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
A02X
ІНШІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ КИСЛОТНО-ЗАЛЕЖНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
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Альтан
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер в пачці №100
Борщагівський ХФЗ
від
99,29
грн
в 819 аптеках
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Гастрофіт
Збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
від
76,91
грн
в 762 аптеках
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Обліпихи олія
Олія флакон 50 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
44,76
грн
в 622 аптеках
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Гастрофіт
Збір пакет 100 г вкладений в пачку №1
Ейм
від
98,00
грн
в 590 аптеках
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Стилен
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг контейнер №30
Купфер Біотех
від
397,47
грн
в 574 аптеках
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Даларгін-Фармсинтез
Розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл у коробці №10
Фармсервіс
від
373,56
грн
в 556 аптеках
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Плантаглюцид-Здоров'я
Гранули для орального розчину пакет спарений 2 г №25
Корпорація Здоров'я
від
250,58
грн
в 544 аптеках
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Льону насіння
Насіння 100 г пачка з внутрішн. пакетом №1
ЗАТ "Ліктрави"
від
32,35
грн
в 465 аптеках
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Льону насіння
Насіння 200 г пачка з внутрішн. пакетом №1
Віола
від
41,35
грн
в 404 аптеках
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Льону насіння
Насіння 100 г пачка з внутрішн. пакетом №1
Віола
від
35,00
грн
в 396 аптеках
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Льону насіння
Насіння 200 г пачка з внутрішн. пакетом №1
ЗАТ "Ліктрави"
від
35,00
грн
в 259 аптеках
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Льону насіння
Насіння 100 г пачка тм solution pharm №1
від
41,10
грн
в 90 аптеках
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Льону насіння
Насіння 100 г пачка тм arbor vitae №1
від
19,30
грн
в 88 аптеках інших міст
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Льону насіння
Насіння 200 г пачка тм solution pharm №1
від
71,36
грн
в 14 аптеках
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Льону насіння
Насіння 200 г пачка з внутрішн. пакетом №1
Лубнифарм
від
26,20
грн
в 9 аптеках
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Льону насіння
Насіння 100 г пачка з внутрішн. пакетом №1
Лубнифарм
від
21,87
грн
в 4 аптеках
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Льону насіння
Насіння 200 г пачка тм arbor vitae №1
від
22,25
грн
в 3 аптеках
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Обліпихи олія
Олія флакон 50 мл тм arbor vitae №1
від
41,15
грн
в 2 аптеках
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Льону насіння
Насіння 200 г пачка тм айві №1
від
30,00
грн
в 1 аптеці
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Льону насіння
Насіння 200 г пачка тм anc pharma №1
Немає в наявності
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Виробник
Kupffer Biothech
Віола
ЗАТ "Ліктрави"
Корпорація Здоров'я
Лубнифарм
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
ТОВ "Тернофарм"
Украинская фармацевтическая компания
Фармсинтез
Эйм
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