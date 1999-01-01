Київ
ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ КИСЛОТОЗАЛЕЖНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
A02X

ІНШІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ КИСЛОТНО-ЗАЛЕЖНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

АТС Класифікація

AЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ

A02ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ КИСЛОТОЗАЛЕЖНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
A02XІНШІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ КИСЛОТНО-ЗАЛЕЖНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
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Альтан
Альтан
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер в пачці №100
Борщагівський ХФЗ
від 99,29 грн
в 819 аптеках
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Гастрофіт
Гастрофіт
Збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
від 76,91 грн
в 762 аптеках
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Обліпихи олія
Обліпихи олія
Олія флакон 50 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 44,76 грн
в 622 аптеках
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Гастрофіт
Гастрофіт
Збір пакет 100 г вкладений в пачку №1
Ейм
від 98,00 грн
в 590 аптеках
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Стилен
Стилен
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг контейнер №30
Купфер Біотех
від 397,47 грн
в 574 аптеках
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Даларгін-Фармсинтез
Даларгін-Фармсинтез
Розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 1 мл у коробці №10
Фармсервіс
від 373,56 грн
в 556 аптеках
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Плантаглюцид-Здоров'я
Плантаглюцид-Здоров'я
Гранули для орального розчину пакет спарений 2 г №25
Корпорація Здоров'я
від 250,58 грн
в 544 аптеках
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Льону насіння
Льону насіння
Насіння 100 г пачка з внутрішн. пакетом №1
ЗАТ "Ліктрави"
від 32,35 грн
в 465 аптеках
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Льону насіння
Льону насіння
Насіння 200 г пачка з внутрішн. пакетом №1
Віола
від 41,35 грн
в 404 аптеках
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Льону насіння
Льону насіння
Насіння 100 г пачка з внутрішн. пакетом №1
Віола
від 35,00 грн
в 396 аптеках
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Льону насіння
Льону насіння
Насіння 200 г пачка з внутрішн. пакетом №1
ЗАТ "Ліктрави"
від 35,00 грн
в 259 аптеках
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Льону насіння
Льону насіння
Насіння 100 г пачка тм solution pharm №1
від 41,10 грн
в 90 аптеках
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Льону насіння
Льону насіння
Насіння 100 г пачка тм arbor vitae №1
від 19,30 грн
в 88 аптеках інших міст
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Льону насіння
Льону насіння
Насіння 200 г пачка тм solution pharm №1
від 71,36 грн
в 14 аптеках
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Льону насіння
Льону насіння
Насіння 200 г пачка з внутрішн. пакетом №1
Лубнифарм
від 26,20 грн
в 9 аптеках
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Льону насіння
Льону насіння
Насіння 100 г пачка з внутрішн. пакетом №1
Лубнифарм
від 21,87 грн
в 4 аптеках
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Льону насіння
Льону насіння
Насіння 200 г пачка тм arbor vitae №1
від 22,25 грн
в 3 аптеках
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Обліпихи олія
Обліпихи олія
Олія флакон 50 мл тм arbor vitae №1
від 41,15 грн
в 2 аптеках
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Льону насіння
Льону насіння
Насіння 200 г пачка тм айві №1
від 30,00 грн
в 1 аптеці
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Льону насіння
Льону насіння
Насіння 200 г пачка тм anc pharma №1
Немає в наявності
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