Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 112 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
96,55
Економія при броні: -4,67 грн
Гастрофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
124,88
Економія при броні: -11,13 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
105,70
Економія при броні: -13,70 грн
Гастрофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
95,93
Економія при броні: -3,74 грн
Гастрофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Гастрофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Гастрофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
105,70
Економія при броні: -13,70 грн
Гастрофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
98,19
Економія при броні: -6,02 грн
Гастрофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
137,99
Економія при броні: -8,46 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
96,24
Економія при броні: -4,12 грн
Гастрофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
105,70
Економія при броні: -13,70 грн
Гастрофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
103,80
Економія при броні: -11,80 грн
Гастрофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
105,70
Економія при броні: -13,70 грн
Гастрофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
134,00
Економія при броні: -14,30 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
98,27
Економія при броні: -12,26 грн
Гастрофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
127,09
Економія при броні: -17,33 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
99,76
Економія при броні: -9,98 грн
Гастрофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
125,47
Економія при броні: -7,25 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
98,40
Економія при броні: -13,35 грн
Гастрофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
126,21
Економія при броні: -8,21 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
105,80
Економія при броні: -13,80 грн
Гастрофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
134,00
Економія при броні: -14,30 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
96,58
Економія при броні: -10,48 грн
Гастрофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
122,72
Економія при броні: -13,41 грн