Харків (адресу не вказано)
Доступно в 298 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Гастрофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
97,26
Економія при броні: -10,51 грн
Гастрофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
123,27
Економія при броні: -13,51 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
95,69
Економія при броні: -7,73 грн
Гастрофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
135,09
Економія при броні: -5,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
105,80
Економія при броні: -11,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
105,80
Економія при броні: -11,90 грн
Перша аптека
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Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
103,80
Економія при броні: -9,90 грн
Гастрофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Економна аптека
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Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Гастрофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
95,52
Економія при броні: -8,57 грн
Гастрофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
1.3 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм