Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 193 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Гастрофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
93,00
Економія при броні: -5,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Гастрофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
96,67
Економія при броні: -4,51 грн
Гастрофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
123,17
Економія при броні: -5,74 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Гастрофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
105,80
Економія при броні: -14,80 грн
Гастрофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
97,00
Економія при броні: -12,00 грн
Гастрофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
115,00
Економія при броні: -10,00 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
93,00
Економія при броні: -5,00 грн
Гастрофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
103,80
Економія при броні: -12,80 грн
Гастрофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
134,00
Економія при броні: -14,70 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
94,94
Економія при броні: -3,09 грн
Гастрофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
122,80
Економія при броні: -5,31 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Гастрофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
105,80
Економія при броні: -14,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Гастрофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
97,41
Економія при броні: -9,04 грн
Гастрофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
125,99
Економія при броні: -16,23 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
97,30
Економія при броні: -9,43 грн
Гастрофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
95,42
Економія при броні: -9,33 грн
Гастрофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
123,42
Економія при броні: -10,18 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Гастрофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
95,29
Економія при броні: -9,20 грн
Гастрофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн