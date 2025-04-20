Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 156 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Гастрофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
98,88
Економія при броні: -14,38 грн
Гастрофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
122,97
Економія при броні: -14,34 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
93,00
Економія при броні: -5,00 грн
Гастрофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Гастрофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
108,03
Економія при броні: -5,37 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
96,13
Економія при броні: -11,69 грн
Гастрофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
96,82
Економія при броні: -4,00 грн
Гастрофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
98,61
Економія при броні: -5,80 грн
Гастрофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
124,82
Економія при броні: -14,58 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
105,70
Економія при броні: -17,10 грн
Гастрофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
96,74
Економія при броні: -3,93 грн
Гастрофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
124,02
Економія при броні: -13,78 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Гастрофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
100,35
Економія при броні: -15,89 грн
Гастрофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
127,02
Економія при броні: -19,71 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Гастрофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
98,10
Економія при броні: -13,64 грн
Гастрофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
97,33
Економія при броні: -12,87 грн
Гастрофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
105,70
Економія при броні: -17,10 грн
Гастрофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
98,22
Економія при броні: -13,78 грн
Гастрофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
124,80
Економія при броні: -16,15 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Гастрофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
93,00
Економія при броні: -8,00 грн
Гастрофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
105,70
Економія при броні: -17,10 грн
Гастрофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн