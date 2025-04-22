Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 90 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
105,80
Економія при броні: -12,30 грн
Гастрофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
134,00
Економія при броні: -11,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
98,78
Економія при броні: -2,96 грн
Гастрофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
130,90
Економія при броні: -3,93 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
103,80
Економія при броні: -10,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
105,70
Економія при броні: -12,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
99,82
Економія при броні: -10,04 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
103,80
Економія при броні: -10,30 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
98,15
Економія при броні: -5,99 грн
Гастрофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
126,72
Економія при броні: -9,27 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
106,20
Економія при броні: -12,70 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Гастрофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
96,59
Економія при броні: -10,55 грн
Гастрофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
122,73
Економія при броні: -15,02 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
105,70
Економія при броні: -12,20 грн
Гастрофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
134,00
Економія при броні: -11,40 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
95,03
Економія при броні: -9,24 грн
Гастрофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
120,75
Економія при броні: -8,05 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Гастрофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
99,49
Економія при броні: -7,29 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Гастрофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Гастрофіт збір пакет 100 г №1
Ейм