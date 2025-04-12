Гепатофіт (Hepatophyt)
Гепатофіт інструкція із застосування
Склад
діючі речовини:1 упаковка (50 г) містить суміш лікарської рослинної сировини: квасолі стулок плодів (Phaseoli fructus (sine semine)) 6 г, кульбаби лікарської коренів (Taraxaci officinalis radix) 6 г, цмину піщаного квіток (Helichrysi arenarii flos) 6 г, шипшини плодів (Rosae pseudo-fructus) 6 г, кукурудзи стовпчиків з приймочками (Zeae maydis styli cum stigmatis) 5,5 г, нагідок квіток (Calendulae flos) 5,5 г, галеги лікарської трави (Galegae herba) 5 г, кропиви листя (Urticae folium) 5 г, розторопші плодів (Silybi mariani fructus) 5 г.
1 упаковка (100 г) містить суміш лікарської рослинної сировини: квасолі стулок плодів (Phaseoli fructus (sine semine)) 12 г, кульбаби лікарської коренів (Taraxaci officinalis radix) 12 г, цмину піщаного квіток (Helichrysi arenarii flos) 12 г, шипшини плодів (Rosae pseudo-fructus) 12 г, кукурудзи стовпчиків з приймочками (Zeae maydis styli cum stigmatis) 11 г, нагідок квіток (Calendulae flos) 11 г, галеги лікарської трави (Galegae herba) 10 г, кропиви листя (Urticae folium) 10 г, розторопші плодів (Silybi mariani fructus) 10 г.
1 фільтр-пакет (1,5 г) містить суміш лікарської рослинної сировини: квасолі стулок плодів (Phaseoli fructus (sine semine)) 180 мг, кульбаби лікарської коренів (Taraxaci officinalis radix) 180 мг, цмину піщаного квіток (Helichrysi arenarii flos) 180 мг, шипшини плодів (Rosae pseudo-fructus) 180 мг, кукурудзи стовпчиків з приймочками (Zeae maydis styli cum stigmatis) 165 мг, нагідок квіток (Calendulae flos) 165 мг, галеги лікарської трави (Galegae herba) 150 мг, кропиви листя (Urticae folium) 150 мг, розторопші плодів (Silybi mariani fructus) 150 мг.
Лікарська форма
Збір.
Основні фізико-хімічні властивості: суміш шматочків різної форми сірувато-зеленого кольору з коричнювато-червоними, жовтими і білими включеннями. Запах приємний.
Фармакотерапевтична група
Засоби, що застосовуються при захворюваннях печінки та жовчовивідних шляхів.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
ГЕПАТОФІТ сприяє відновленню клітин печінки (гепатоцитів), поліпшує антитоксичну функцію печінки, посилює жовчовиділення, знижує тонус жовчного міхура і жовчовивідних шляхів, підвищує концентрацію жовчних кислот і зменшує концентрацію холестерину. Помірно сприяє зниженню рівня цукру в крові.
Показання
У складі комплексної терапії захворювань печінки та жовчовивідних шляхів (хронічний гепатит, хронічний холецистит, холангіт, дискінезія жовчовивідних шляхів за гіпотонічним типом); у складі комплексної терапії цукрового діабету.
Протипоказання
Артеріальна гіпертензія ІІІ ст., обтураційна жовтяниця, жовчнокам’яна хвороба з наявністю каменів більше 10 мм у діаметрі, знижений рівень цукру в крові, гострий вірусний гепатит, тромбофлебіт, підвищене згортання крові, гострі отруєння різної етіології; підвищена чутливість до будь-яких компонентів препарату або інших рослин родини айстрових (Compositae/Asteraceae).
Особливі заходи безпеки. Слід з обережністю застосовувати хворим на виразкову хворобу шлунка та дванадцятипалої кишки у стадії загострення, цироз печінки, гострий гепатит, гострий холецистит та гострий панкреатит; на хронічний панкреатит або ентероколіт у фазі загострення.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Не встановлено.
Застосування у період вагітності або годування груддю
Дані щодо безпеки та ефективності застосування препарату у період вагітності або годування груддю відсутні, тому його не слід призначати у цей період.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Препарат не впливає на здатність керувати автотранспортом або працювати з іншими механізмами, але пацієнтам з існуючими вестибулярними порушеннями слід дотримуватися обережності до з'ясування індивідуальної реакції.
Спосіб застосування та дози
2 столові ложки збору заварити у 500 мл окропу, настояти у закритому посуді протягом 1 години, процідити.
2 фільтр-пакети залити 150 мл окропу, настояти у закритому посуді протягом 15 хвилин.
Дорослим та дітям віком від 7 років приймати у теплому вигляді по ⅔ склянки (150 мл) за
20–30 хвилин до їди 3 рази на добу.
Тривалість застосування визначає лікар. Зазвичай курс лікування не перевищує 4 тижнів. При необхідності за призначенням лікаря курс лікування можна повторити.
Діти
Препарат протипоказаний дітям віком до 7 років.
Передозування
Можливе посилення проявів побічних реакцій.
Побічні реакції
Препарат зазвичай добре переноситься пацієнтами. Однак, враховуючи багатокомпонентний склад препарату, в окремих випадках, як правило, при індивідуальній гіперчутливості до будь-якого компонента препарату або при порушенні рекомендованого режиму прийому можливий розвиток таких побічних реакцій:
з боку травної системи: нудота, блювання, диспепсія, печія, легка діарея;
з боку дихальної системи: задишка;
з боку сечовидільної системи: посилення діурезу;
з боку шкіри: алергічні реакції, у тому числі свербіж, гіперемія, набряк шкіри;
інші: посилення існуючих вестибулярних порушень.
У випадку появи будь-яких негативних реакцій необхідно звернутися до лікаря.
Термін придатності
2 роки. Не застосовувати після завершення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
Умови зберігання
В оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С та недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 50 г 100 г у пакеті, вкладеному в пачку,1,5 г у фільтр-пакеті № 20.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
ТОВ «Науково-виробнича фармацевтична компанія «ЕЙМ».
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Україна, 61091, Харківська обл., м. Харків, вул. Харківських дивізій, 20 літ. «А-5».