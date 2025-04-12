Артеріальна гіпертензія ІІІ ст., обтураційна жовтяниця, жовчнокам’яна хвороба з наявністю каменів більше 10 мм у діаметрі, знижений рівень цукру в крові, гострий вірусний гепатит, тромбофлебіт, підвищене згортання крові, гострі отруєння різної етіології; підвищена чутливість до будь-яких компонентів препарату або інших рослин родини айстрових (Compositae/Asteraceae).

Особливі заходи безпеки. Слід з обережністю застосовувати хворим на виразкову хворобу шлунка та дванадцятипалої кишки у стадії загострення, цироз печінки, гострий гепатит, гострий холецистит та гострий панкреатит; на хронічний панкреатит або ентероколіт у фазі загострення.