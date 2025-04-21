Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 100 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
96,81
Економія при броні: -8,70 грн
Гепатофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
125,21
Економія при броні: -13,84 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
105,70
Економія при броні: -11,50 грн
Гепатофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50
Економія при броні: -14,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
98,72
Економія при броні: -10,61 грн
Гепатофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
124,96
Економія при броні: -14,27 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
105,70
Економія при броні: -11,50 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Гепатофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
103,80
Економія при броні: -9,60 грн
Гепатофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
105,70
Економія при броні: -11,50 грн
Гепатофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
95,70
Економія при броні: -7,59 грн
Гепатофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
97,28
Економія при броні: -9,17 грн
Гепатофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Гепатофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
105,70
Економія при броні: -11,50 грн
Гепатофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
105,70
Економія при броні: -11,50 грн
Гепатофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
98,53
Економія при броні: -10,42 грн
Гепатофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
124,73
Економія при броні: -10,98 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
95,94
Економія при броні: -7,83 грн
Гепатофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
103,80
Економія при броні: -9,60 грн
Гепатофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
98,16
Економія при броні: -7,88 грн
Гепатофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
122,08
Економія при броні: -11,78 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
99,90
Економія при броні: -9,68 грн
Гепатофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
105,70
Економія при броні: -11,50 грн
Гепатофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн