Харків (адресу не вказано)
Доступно в 267 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Аптека низьких цін
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Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
95,35
Економія при броні: -8,57 грн
Гепатофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
120,96
Економія при броні: -5,23 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Гепатофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн
Подорожник
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Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
105,70
Економія при броні: -11,50 грн
Гепатофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50
Економія при броні: -11,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
105,70
Економія при броні: -11,50 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Гепатофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Економна аптека
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Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
95,68
Економія при броні: -8,73 грн
Гепатофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
121,18
Економія при броні: -11,51 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Аптека 9-1-1
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Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
1.3 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Аптека копійка
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Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
96,16
Економія при броні: -6,15 грн
Гепатофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
124,07
Економія при броні: -5,37 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
98,12
Економія при броні: -8,11 грн
Гепатофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
125,04
Економія при броні: -6,34 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Університетська, 33
1.3 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Гепатофіт збір пакет 100 г №1
Ейм