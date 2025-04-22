Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 85 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Гепатофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
103,88
Економія при броні: -3,12 грн
Гепатофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,59
Економія при броні: -3,95 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Гепатофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
103,80
Економія при броні: -10,60 грн
Гепатофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
134,00
Економія при броні: -14,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
105,80
Економія при броні: -12,60 грн
Гепатофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
97,69
Економія при броні: -12,54 грн
Гепатофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
125,30
Економія при броні: -11,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Гепатофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
106,02
Економія при броні: -6,47 грн
Гепатофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
103,80
Економія при броні: -10,60 грн
Гепатофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
96,59
Економія при броні: -11,44 грн
Гепатофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
122,73
Економія при броні: -15,02 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
103,80
Економія при броні: -10,60 грн
Гепатофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
134,00
Економія при броні: -14,60 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
97,09
Економія при броні: -7,31 грн
Гепатофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
122,90
Економія при броні: -9,15 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Гепатофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
97,37
Економія при броні: -12,22 грн
Гепатофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
123,73
Економія при броні: -8,05 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Гепатофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
105,70
Економія при броні: -12,50 грн
Гепатофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
97,81
Економія при броні: -5,63 грн
Гепатофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн