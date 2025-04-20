Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 177 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Гепатофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
99,97
Економія при броні: -3,10 грн
Гепатофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
96,60
Економія при броні: -4,50 грн
Гепатофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 20 хв
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
105,80
Економія при броні: -14,90 грн
Гепатофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 50 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Гепатофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
93,00
Економія при броні: -5,00 грн
Гепатофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
103,80
Економія при броні: -12,90 грн
Гепатофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
134,00
Економія при броні: -18,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
94,94
Економія при броні: -3,11 грн
Гепатофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
105,70
Економія при броні: -14,80 грн
Гепатофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50
Економія при броні: -15,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Гепатофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
97,41
Економія при броні: -9,04 грн
Гепатофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
95,33
Економія при броні: -8,11 грн
Гепатофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
121,13
Економія при броні: -13,42 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
97,50
Економія при броні: -9,67 грн
Гепатофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
121,25
Економія при броні: -13,54 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Гепатофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
97,26
Економія при броні: -9,43 грн
Гепатофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
97,98
Економія при броні: -10,81 грн
Гепатофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
95,56
Економія при броні: -3,74 грн
Гепатофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
93,00
Економія при броні: -5,00 грн
Гепатофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн