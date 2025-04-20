Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 165 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
105,70
Економія при броні: -17,10 грн
Гепатофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50
Економія при броні: -18,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
98,88
Економія при броні: -13,39 грн
Гепатофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
122,97
Економія при броні: -16,23 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
93,00
Економія при броні: -5,00 грн
Гепатофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
105,72
Економія при броні: -5,25 грн
Гепатофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
125,21
Економія при броні: -10,46 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Гепатофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
98,22
Економія при броні: -12,72 грн
Гепатофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
124,33
Економія при броні: -18,15 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
100,81
Економія при броні: -2,94 грн
Гепатофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
120,41
Економія при броні: -4,98 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
102,66
Економія при броні: -4,80 грн
Гепатофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
124,82
Економія при броні: -9,39 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
105,70
Економія при броні: -17,10 грн
Гепатофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
102,02
Економія при броні: -4,14 грн
Гепатофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
124,02
Економія при броні: -8,59 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Гепатофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
100,35
Економія при броні: -16,79 грн
Гепатофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
127,02
Економія при броні: -19,79 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Гепатофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 25 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
100,23
Економія при броні: -15,80 грн
Гепатофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
99,44
Економія при броні: -15,88 грн
Гепатофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
125,88
Економія при броні: -18,65 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
105,70
Економія при броні: -17,10 грн
Гепатофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
131,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
98,22
Економія при броні: -14,64 грн
Гепатофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
127,03
Економія при броні: -18,94 грн