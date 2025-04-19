Львів (адресу не вказано)
Доступно в 163 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Аптека копійка
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Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
100,09
Економія при броні: -11,71 грн
Пульс
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Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Гепатофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
Бажаємо здоров'я
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Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Гепатофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
Подорожник
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Зачиняється за 30 хв
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
103,80
Економія при броні: -14,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
105,70
Економія при броні: -16,20 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
97,83
Економія при броні: -9,51 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
98,81
Економія при броні: -10,96 грн
Аптека бам
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Зачиняється о 21:15
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
103,80
Економія при броні: -14,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
105,70
Економія при броні: -16,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
105,70
Економія при броні: -16,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
105,80
Економія при броні: -16,30 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
Гепатофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
103,80
Економія при броні: -14,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
105,70
Економія при броні: -16,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
99,05
Економія при броні: -10,71 грн
Гепатофіт збір пакет 100 г №1
Ейм
123,18
Економія при броні: -14,43 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
105,70
Економія при броні: -16,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
1.0 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
103,80
Економія при броні: -14,30 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Галицька, 19
1.0 км
Гепатофіт збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм